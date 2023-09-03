تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات مصرع عامل داخل مزرعة في الشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات لكشف ملابسات مصرع عامل داخل مزرعة بمدينة الشيخ زايد، وتبين عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

استمع رجال المباحث لأقوال عدد من العاملين بالمزرعة، وذكروا أنه أصيب بصعق كهربائي أنهى حياته، ونفوا وجود شبهة جنائية، كما تم مناظرة الجثة، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص أصيب بصعق كهرباء داخل مزرعة بالشيخ زايد.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات والاستماع لأقوال شهود العيان، وتبين أن الضحية أثناء عمله بالمزرعة، أصيب بصعق كهرباء، أدى إلى مصرعه.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.