اليوم السابع
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تجديد حبس عامل بتهمة قتل خادمة بعدما اكتشف سرقتها له فى عين شمس

الأحد، 03 سبتمبر 2023 01:15 م
تجديد حبس عامل بتهمة قتل خادمة بعدما اكتشف سرقتها له فى عين شمس حبس متهم_ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة التعدى بالضرب على خادمة حتى الموت بعد أن اكتشف أن المجنى عليها قامت بسرقته.
 
 البداية عندما تلقى قسم شرطة عين شمس إخطارًا من إحدى المستشفيات بدائرة القسم باستقبالها فتاة في العقد الثاني من عمرها، على الفور انتقل رجال المباحث إلى المستشفى. 
 
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن سبب الواقعة عامل قام بالتعدي على المجني عليها بدائرة قسم شرطة عين شمس. 
 
وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار اليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.
 

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