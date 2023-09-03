تايوان: تعليق العمل وحركة النقل والدراسة استعدادا لوصول إعصار هايكوي

أ ش أ

أعلنت السلطات في تايوان ، اليوم الأحد، تعليق الرحلات الجوية وخدمات النقل بالسكك الحديدية والعبارات إلى جانب الفصول الدراسية والفعاليات الخارجية، استعدادا لوصول الإعصار "هايكوي" إلى الجزيرة.

وذكرت صحيفة (تايوان نيوز) المحلية، أن أجزاء من تايوان بدأت بالفعل تشعر بآثار الأمطار الغزيرة والرياح العاتية المصاحبة للإعصار "هايكوي"، مشيرة إلى أنه تم إلغاء العشرات من الرحلات الجوية الداخلية إلى جانب رحلات أخرى إلى كل من هونج كونج وماكاو.. فضلا عن إلغاء مهرجان منطاد الهواء الساخن في منطقة "تايتشونج" بوسط البلاد والعديد من الحفلات الموسيقية في الهواء الطلق والفعاليات الفنية ومهرجان البيسبول، كما تم إغلاق المتنزهات الوطنية والعديد من الطرق في وسط الجزيرة.

وزارت الرئيسة التايوانية تساي إنج ون، المركز المركزي للاستجابة للطوارئ اليوم الأحد، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يجلب إعصار هايكوي أمطارا غزيرة ويشكل تهديدا أكثر خطورة لأنه يتزامن مع ارتفاع المد، مما يخلق المزيد من المخاطر لأولئك الذين يعيشون في المناطق الساحلية المنخفضة.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية التايوانية أنه من المتوقع أن تبلغ سرعة الرياح المصاحبة للإعصار 137 كيلومترا في الساعة (85 ميلا في الساعة).

ومن المتوقع أن يواصل الإعصار "هايكوي" طريقه نحو الصين بعد عبور تايوان، وقد نصحت السلطات في مدينة "شانتو" الصينية بإقليم "قوانجدونج" السكان باتخاذ الاحتياطات اللازمة.