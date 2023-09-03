تأهيل الصحفيين البيئيين استعدادا لتغطية فعاليات قمة المناخ بدبى.. التفاصيل

كتبت منال العيسوي

أعلن منتدى القاهرة للتغير المناخي التابع إلى السفارة الألمانية بالقاهرة، تنظيم ورشة عمل لإعداد وتأهيل الصحفيين البيئيين والمراسلين المحليين بالمحافظات، لتغطية قمة المناخ التى ستعقد نهاية العام الحالى، حول الصحافة البيئية تحت عنوان: "ما الجديد في مؤتمر الأطراف COP 28 " نهاية شهر سبتمبر المقبل بمقر المكتب الإقليمى بالزمالك.

وأوضح منتدى القاهرة للتغير المناخى، إن الصحافة البيئية والعلمية في مصر، تعد من بين المجالات الرئيسية التي يعززها ويدعمها المنتدى بهدف تبادل الخبرات بين الصحفيين المصريين والألمان.، حيث يلعب الصحفيون دورًا مهمًا، كحلقة وصل بين الحكومات والعلماء والمجتمع المدني والجمهور الأوسع، إضافة إلى أن الصحافة البيئية الجيدة تساعد في تفكيك الموضوع المعقد لتغير المناخ وجعله في متناول جمهور أوسع.

وأضاف منتدى القاهرة للتغير المناخى فى بيان صادر عنه، أن ورشة عمل الصحافة البيئة ستعمل على تحقيق بعض الأهداف، منها منح الصحفيين المزيد من الخبرة والأدوات الفنية والمهنية، لمساعدهم في أداء عملهم، إضافة الى إعطاءهم نصائح من خلال الخبراء المحاضرين فى ورشة العمل ، حول كيفية العثور على الحقائق والبيانات والمصادر، وأفضل طرق البحث عنها من أجل صحافة بيئية مميزة الجودة، إضافة إلى العمل على تعريف الصحافيين بكيفية تغطية أزمة المناخ ومؤتمر الأطراف لتغير المناخ في الإمارات العربية المتحدة Cop28 ، حتى إن لم يكونوا حاضرين فعليًا في المؤتمر ، و توعييتهم حول كيفية الاقتراب من المجتمعات المحلية وتغطية القضايا البيئية العالمية للجمهور المحلي، إضافة إلى التعارف بين الصحفيين المصريين والألمان، وإلقاء الضوء الزملاء المصريين حول كيفية عمل الصحافة البيئية في ألمانيا، وتوفير منصة للتعلم من بعضنا البعض، وتزويد المشاركين بأحدث المعلومات حول تحديات المناخ من قبل خبراء البيئة المصريين والألمان، نقل معلومات متعمقة حول هيكل وآليات مفاوضات المناخ الدولية في COP 28.

جدير بالذكر أن منتدى القاهرة للتغير المناخي (CCT) هو عبارة عن تعاون بين السفارة الألمانية في القاهرة ووزارة البيئة المصرية وشركاء آخرين. منذ عام 2011 ، توفر فعالياته الشهرية منصة لمتخذي القرار وواضعي السياسات والقطاع الخاص والمجتمع العلمي والمجتمع المدني لتبادل الخبرات وزيادة الوعي وتعزيز التعاون في الموضوعات المتعلقة بالاستدامة وتغير المناخ. ومن أهم الأركان الرئيسية لنشاط التدريب السنوي للصحفيين البيئيين المصريين الذي يحصر المنتدى على تنظيمه سنويا.