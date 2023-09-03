بابا الفاتيكان يدعو إلى الوئام بين الأديان ويحذر من تشويهها

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أكد البابا فرانسيس بابا الفاتيكان أن الوئام بين الأديان لديه القدرة على أن يأتي بثمار عظيمة، محذرا من تشويه الدين بطرق تؤدي إلى العنف أو القمع.



جاء ذلك خلال ترؤس البابا فرانسيس اليوم الأحد حدثا عقائديا في مسرح هون الشهير في منغوليا شارك فيه ممثلون عن مختلف الأديان والعقائد، بحضور مراقبين حكوميين وممثلين عن الجامعات، بهدف تعزيز التعايش السلمي، وهو أحد أبرز أحداث زيارة البابا فرانسيس إلى منغوليا التي بدأت في 31 أغسطس الماضي وتستمر حتى 4 سبتمبر الجاري، وفقا لما أوردته شبكة "فاتيكان نيوز" الإخبارية على موقعها الإلكتروني.



وشدد البابا على المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق رجال الدين لتعزيز السلام والوئام، وقال إنه "لا يجب أن يكون هناك اختلاط بين المعتقدات الدينية والعنف والقداسة والقمع والتقاليد الدينية والطائفية"، لافتا إلى أهمية دور الأديان في تعزيز كرامة الإنسان.