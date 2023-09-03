اليوم السابع.. الرئيس السيسي: جهود التنمية تهدف لتوفير حياة كريمة لأهالى سيناء

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: أبرزها تأكيد الرئيس السيسى أن جهود التنمية تهدف لتوفير حياة كريمة لأهالى سيناء.

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الرئيس السيسى يؤكد أن جهود التنمية تهدف لتوفير حياة كريمة لأهالى سيناء.. الرئيس يجتمع برئيس الوزراء ووزيرى الدفاع والداخلية ورئيس المخابرات العامة ومحافظ شمال سيناء لمتابعة الموقف التنفيذى لجهود التنمية الشاملة بالمحافظة.. ويوجه بصياغة مسار متطور ومتكامل لجهود التنمية الشاملة بشبه الجزيرة



الرئيس السيسي يثمن العلاقات المصرية الإيطالية المتميزة والشراكة الممتدة مع شركة «إينى».. «ديسكالزى»: إينى وشركاؤها يعتزمون القيام باستثمارات جديدة فى مصر بقيمة 7.7 مليار دولار

لا إقصاء لأحد بالجلسات ونستهدف الانفتاح على كل الآراء.. الحوار الوطنى يستأنف جلساته بمناقشات قانون الأحزاب السياسية والدمج والتحالفات الحزبية.. ضياء رشوان: نحن أمام عملية إصلاح تحتاج وقتا لكى تؤتى ثمارها وهدفنا إيجاد قواسم مشتركة للوصول إلى حلول فعالة.. والأحزاب القوية الفاعلة ضمانة لمستقبل آمن



تأكيدا لانفراد «اليوم السابع».. «القومى لحقوق الإنسان» يعلن تفاصيل تقريره السنوى.. مشيرة خطاب: نولى أهمية كبرى للحقوق المدنية والسياسية.. والنهج الجديد لـ «الداخلية» فى بناء مراكز الإصالح والتأهيل مهم

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