اليوم السابع
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المرور تحرر 86 ألف مخالفة خلال 24 ساعة فى حملات مكبرة

الأحد، 03 سبتمبر 2023 11:34 ص
المرور تحرر 86 ألف مخالفة خلال 24 ساعة فى حملات مكبرة حملات مرورية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 86074 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 26653 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

ونجحت الجهود في ضبط1319 مخالفة السير بدون تراخيص، و12مخالفة موقف عشوائى، و2098 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و 3مخالفات شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

 

 


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