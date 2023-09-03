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الكويت.. تعديل وزارى يشمل وزارتى المالية والتعليم

الأحد، 03 سبتمبر 2023 12:37 م
الكويت.. تعديل وزارى يشمل وزارتى المالية والتعليم أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
وكالات

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ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في الكويت، الأحد، أن مرسوماً أميرياً صدر بتعيين فهد الجارالله وزيراً للمالية.

كما أضاف المرسوم أن عادل علي إبراهيم المانع، تم تعيينه وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.

وفيما يلي نص المرسوم: "بعد الإطلاع على الدستور، وعلى المرسوم رقم 116 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له.

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي مادة أولى يعين كل من:

1 - د. عادل علي إبراهيم المانع وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

2- فهد عبدالعزيز حسن الجار الله وزيرا للمالية.

مادة ثانية - على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى ما يخالف ذلك، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 


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