الفلبين تعلن مصرع شخصين جراء الفيضانات

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أعلنت السلطات الفلبينية، اليوم الأحد مصرع شخصين على الأقل؛ جراء الفيضانات الناجمة عن إعصاري "ساولا" و"هانا" اللذان يضربان البلاد.



وذكرت شبكة "إيه بي إس-سي بي إن" أن الأمطار الغزيرة والفيضانات تسببت أيضا في إصابة شخص وفقدان آخر، مشيرة إلى أن الطقس السيئ أضر بأكثر من 418 ألف شخص وأنه تم إعلان حالة الكارثة الوطنية في قريتين على الأقل.



ودمرت الإعصارات قرابة 500 منزلا وتسببت في خسائر بالقطاع الزراعي تقدر قيمتها بـ421 مليون بيزو فلبيني، فيما بلغت قيمة الخسائر في البنى التحتية 130 مليون بيزو فلبيني.