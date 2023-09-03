العاهل الأردني يصدر قرارا بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة

أ ش أ

أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قرارا بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة .



وطبقا لبيان الديوان الملكي اليوم الأحد، فقد صدرت الإرادة الملكية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من تاريخ الأول من شهر سبتمبر لسنة 2023 ميلادية