اليوم السابع
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العاهل الأردني يصدر قرارا بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة

الأحد، 03 سبتمبر 2023 04:35 م
العاهل الأردني يصدر قرارا بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني
أ ش أ

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أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قرارا بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة .


وطبقا لبيان الديوان الملكي اليوم الأحد، فقد صدرت الإرادة الملكية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من تاريخ الأول من شهر سبتمبر لسنة 2023 ميلادية


الأردن

الملك عبدالله الثاني

عاهل الأردن

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