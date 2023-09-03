الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ980 ألف مواطن بمستشفيات الأمراض الصدرية

كتب وليد عبد السلام

. أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ979 ألفا و716 مواطن، فى مستشفيات الأمراض الصدرية خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك فى إطار الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تقديم الرعاية الطبية لـ37 ألفا و516 مواطنا بالاقسام الداخلية والرعايات المركزة، كما تم تقديم خدمات الأشعة لـ164 ألفا و356 مواطن، بينهم 110 آلاف و597 أشعة عادية و45 ألفا و594 أشعة مقطعية، و8 آلاف و165 أشعة تليفزيونية.

وتابع «عبدالغفار» أنه تم عمل منظار لـ 623 مواطن، بينهم 479 منظار شعبي، و144 منظار صدري، كما تم القيام إجراء 2903 جراحات صدر، بينهم 2509 جراحات صغرى، و217 جراحة متوسطة، و48 جراحة كبرى، و29 جراحات ذات مهارة فائقة.

وأضاف «عبدالغفار» أنه فى إطار إستراتيجية الوزارة لتطوير المنظومة الصحية، يجرى حاليا تطوير 14 مستشفى أمراض الصدرية تشمل (العياط – كفر الشيخ – كوم الشقافة – منوف – دمنهور – المنصورة – بنى سويف – ملوى – بنى مزار – قنا – أسوان – إدفو – كوم امبو – مطروح) حيث وصلت مراحل التنفيذ فى بعض المستشفيات إلى 85%.

ومن جانبه، قال الدكتور وجدى أمين، مدير عام إدارة الأمراض الصدرية، إنه تم مناظرة 3 آلاف و704 حالات بمستشفيات الصدر باستخدام تقنية التشخيص «عن بعد» بـ 9 مستشفيات للأمراض الصدرية، وهى المعمورة، والمرج، وطنطا، وبهوت، والمنيا، والمنصورة، وبورسعيد، ودمنهور، وأسيوط.

وذكر«أمين» أنه تم تشغيل وحدة الأشعة المقطعية بالصبغة، وافتتاح عيادة الحساسية والمناعة بمستشفى صدر المحلة، بالإضافة إلى إعادة تشغيل وحدة المناظير الشعبية، ووحدة الأشعة المقطعية بالصبغة، وتشغيل العيادات الخارجية وعيادة التأهيل الرئوى كجزء من أعمال التطوير بمستشفى صدر كوم الشقافة.

وأشار «أمين» إلى تشغيل جهاز الـ«جين اكسبرت» بمستوصف صدر أوسيم، ومستشفى صدر الفيوم، وتشغيل القسم الداخلى بمستشفى صدر دمنهور بعد تجديده بسعة 42 سريرا، كما تم تركيب جهاز التشخيص «عن بعد» وتسليم 8 أجهزة «فورتكس» لمعامل مستشفيى صدر المنصورة، وصدر دمياط، وتشغيل عيادة صحة الرئة بمستشفى صدر دمياط.