الصحة تقدم خدمات طبية لـ980 ألف مواطن بمستشفيات الأمراض الصدرية (إنفوجراف)

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ979 ألفا و716 مواطنا، فى مستشفيات الأمراض الصدرية خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك فى إطار الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.



خدمات طبية لـ980 ألف مواطن بمستشفيات الأمراض الصدرية

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تقديم الرعاية الطبية لـ37 ألفا و516 مواطنا بالاقسام الداخلية والرعايات المركزة، كما تم تقديم خدمات الأشعة لـ164 ألفا و356 مواطنا، بينهم 110 آلاف و597 أشعة عادية و45 ألفا و594 أشعة مقطعية، و8 آلاف و165 أشعة تليفزيونية.

وتابع «عبدالغفار» أنه تم عمل منظار لـ 623 مواطنا، بينهم 479 منظار شعبي، و144 منظار صدري، كما تم القيام إجراء 2903 جراحات صدر، بينها 2509 جراحات صغرى، و217 جراحة متوسطة، و48 جراحة كبرى، و29 جراحات ذات مهارة فائقة.

وأضاف «عبدالغفار» أنه فى إطار استراتيجية الوزارة لتطوير المنظومة الصحية، يجرى حاليا تطوير 14 مستشفى أمراض الصدرية تشمل (العياط – كفر الشيخ – كوم الشقافة – منوف – دمنهور – المنصورة – بنى سويف – ملوى – بنى مزار – قنا – أسوان – إدفو – كوم أمبو – مطروح) حيث وصلت مراحل التنفيذ فى بعض المستشفيات إلى 85.