السجن 6 سنوات لعامل بمحل قطع غيار لاتهامه بالاتجار في مخدر الهيروين بالدقي

كتب أحمد إسماعيل

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لإدانته بالإتجار في مخدر الهيروين بمنطقة الدقي.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 1498 لسنة 2023 جنايات الدقي، أن المتهم " ع . م"، 22 سنة، عامل بمحل قطع غيار سيارات، في يوم 29 يناير الماضي، أحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتمكنت القوات من القبض على المتهم وبحوزته 70 كيس بلاستيكي شفاف اللون يحوي جوهر الهيروين المخدر وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهته اقر بحيازته للمادة المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والمبلغ المالي حصيلة تجارته الأثمة.