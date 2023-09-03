السجن المشدد 3 سنوات لديلر الحشيش في مدينة نصر

كتب أحمد حسني - سليم على

قضت محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة متهم بترويج الحشيش في مدينة نصر، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدره 10 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانه سر محمد طه.

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بأنه بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر ومتهم أخر سبق الحكم عليه، أحرزا بقصد الاتجار والتعاطي لجوهرا مخدر وهو الحشيش، كما حازا وأحرز سلاح أبيض كتر بدون مسوغ قانوني.

وتضمنت شهادة مجري التحريات بالقضية معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، بأنه وأثناء تفقده الحالة الأمنية بدائرة القسم، اشتم رائحة احتراق جوهر الحشيش المخدر منبعثة من سيجارة مشتعلة يتبادلا تدخينها المتهم والآخر "السابق الحكم عليه"، وبضبطهما وتفتيشهما عثر مع المتهم علي ثلاثة قطع لجوهر الحشيش المخدر، وسلاح أبيض كتر، وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بإحرازهما مخدر الحشيش بقصد الاتجار.