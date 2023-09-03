اليوم السابع
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الرى: الاستعانة بالخبرات المحالة للمعاش لإفادة شباب المهندسين والفنيين بالوزارة

الأحد، 03 سبتمبر 2023 02:17 م
الرى: الاستعانة بالخبرات المحالة للمعاش لإفادة شباب المهندسين والفنيين بالوزارة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري
كتبت أسماء نصار

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أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى على أهمية التدريب التحويلى فى سد العجز بالعمالة بالإدارات المختلفة، ومراجعة توزيع المهندسين والإداريين على هندسات الرى لتقليل العجز بالهندسات، والعمل على رفع قدرات العاملين بالوزارة من خلال تقديم التدريب اللازم فى مختلف التخصصات بعد تحديد الاحتياجات الحقيقية للتدريب، وإعداد برامج تدريبية تستفيد من الخبرات المتراكمة من خلال الاستعانة بالخبرات المحالة للمعاش لتقديم خبراتها لشباب المهندسين والفنيين بالوزارة، بالإضافة للعمل على مراجعة موقف السكن الإدارى بالوزارة .

 

وأضاف سويلم أنه حريص على التواصل مع كافة العاملين بالوزارة لإستعراض طلباتهم ومقترحاتهم المختلفة لتحسين بيئة العمل، والعمل على تحسين الأدوات الرقابية لمتابعة كافة مشروعات الوزارة، مع التأكيد على أن الكفاءة هى المعيار الرئيسى للترقيات وصرف الحوافز للعاملين بالوزارة، وأن تحقيق الشفافية فى العمل من أهم سُبل التطوير ورفع كفاءة الأداء وتحقيق المصلحة العامة وسرعة إنجاز الأعمال، والتأكيد على أهمية التدريب التحويلى فى سد العجز بالعمالة بالادارات المختلفة، والعمل على تحسين الرعاية الصحية المقدمة للعاملين .

 

أشار إلى أنه يتم العمل على تحسين الأدوات الرقابية لمتابعة كافة مشروعات الوزارة، والتأكيد على أن الكفاءة هى المعيار الرئيسى للترقيات، وأن تقييم الإدارات سيعتمد على إسلوب علمى شفاف حيث تُعد الشفافية فى العمل من أهم سُبل التطوير ورفع كفاءة الأداء وتحقيق المصلحة العامة وسرعة إنجاز الأعمال، وأن الإعتراف بالمشاكل والعمل على التطوير والحل السريع على أسس علمية سليمة هو أهم مبادئ إدارة المنظومة المائية، مشيراً إلى أن تقييم الأداء وتوزيع المكافآت والترقيات سيعتمد على معايير محدده أهمها الإنجاز والعمل الجماعى وحسن إدارة المياه والتعامل مع شكاوى المزارعين وإزالة التعديات .

 

وأكد أن هناك مجهودات الوزارة لتحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة من خلال العمل حصر أملاك الوزارة والعمل على زيادة الإستثمار فى هذه الأملاك لزيادة العائد المادى لها.


وزير الرى

المهندسين

تدريب المهندسين

وزارة الموارد المائية والري



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