الرئيس السيسى يجتمع برئيس الوزراء ووزيرى الدفاع والداخلية ورئيس المخابرات

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.
ومحافظ شمال سيناء..
الرئيس السيسى يجتمع برئيس الوزراء ووزيرى الدفاع والداخلية ورئيس المخابراتالأحد، 03 سبتمبر 2023 03:26 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب ـ محمد الجالى
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