اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 سبتمبر 2023 06:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يثمن العلاقات المصرية الإيطالية والشراكة الممتدة مع "إينى".. إنفوجراف

الأحد، 03 سبتمبر 2023 06:11 م
الرئيس السيسى يثمن العلاقات المصرية الإيطالية والشراكة الممتدة مع "إينى".. إنفوجراف إنفوجراف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، "كلاوديو ديسكالزي" الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية، وعددًا من كبار مسئولى الشركة، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء في هذا اللقاء.

استقبل الرئيس السيسى "كلاوديو ديسكالزى" الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية

69b9f4b0-face-46e2-9991-16bf4b7af2a3

اللقاء تم بحضور عدد من كبار مسئولى الشركة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

الرئيس ثمن خلال اللقاء العلاقات المصرية الإيطالية المتميزة، والشراكة الممتدة مع شركة "إينى"، وما تنفذه الشركة من أنشطة متعددة فى مصر

أعرب الرئيس عن التطلع لمواصلة التعاون المثمر بين مصر والشركة فى مجالات البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج

أعرب رئيس شركة "إينى" عن اعتزازه بالتعاون مع مصر فى ضوء الروابط الوثيقة بين مصر وإيطاليا

39a777e7-dc63-4cc5-abb4-0d8e7e29be81

أكد الأهمية الكبيرة التى تمثلها مصر كأحد أهم الأسواق لنشاط وعمل الشركة

واستعرض "ديسكالزى" تطورات الأنشطة التى تنفذها الشركة الإيطالية فى مصر

أشار إلى اعتزام إينى وشركائها القيام باستثمارات جديدة فى مصر، خلال الأربع سنوات المقبلة، بقيمة 7.7 مليار دولار

استعرض رئيس الشركة الإيطالية خطط البحث والاستكشاف المقبلة التى ستقوم بها الشركة، وأنشطة عمليات التنمية

لفت إلى التقدم الذى تحقق فى مشروعات كفاءة الطاقة والاستدامة المتعلقة بالتحول فى الطاقة، وفقًا لمذكرة التفاهم التى تم توقيعها فى مارس 2023

 


اينى

الرئيس السيسى

شركة اينى الإيطالية

الغاز

البترول



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي يهنئ شمال مقدونيا وسان مارينو بمناسبة اليوم الوطني

الأحد، 03 سبتمبر 2023 05:34 م

صياغة مسار تنموى متطور.. الرئيس السيسى يتابع الموقف التنفيذى لجهود التنمية الشاملة بشمال سيناء (إنفوجراف)

الأحد، 03 سبتمبر 2023 05:00 م

رئيس الوزراء يبحث إجراءات تنفيذ حزمة حوافز جديدة للاستثمار الصناعى تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. ويوجه بسرعة انتهاء مشروع القانون الخاص بهذه الحوافز.. ويؤكد: تستهدف تعميق التصنيع المحلى وزيادة آفاق التصدير

الأحد، 03 سبتمبر 2023 05:00 م

الرئيس السيسي يستقبل الرئيس التنفيذى لـ"إينى" ويثمن العلاقات المصرية الإيطالية المتميزة والشراكة الممتدة مع الشركة العملاقة.. و"ديسكالزى": إينى وشركاؤها يعتزمون القيام باستثمارات جديدة فى مصر بـ7.7 مليار دولار

الأحد، 03 سبتمبر 2023 04:25 م

الرئيس السيسي يثمن العلاقات المصرية الإيطالية والشراكة الممتدة مع "إينى"

الأحد، 03 سبتمبر 2023 04:06 م

الرئيس السيسى يجتمع برئيس الوزراء ووزيرى الدفاع والداخلية ورئيس المخابرات العامة ومحافظ شمال سيناء لمتابعة الموقف التنفيذي لجهود التنمية الشاملة بالمحافظة.. ويوجه بأهمية أن تهدف الجهود لصياغة مسار تنموى متطور

الأحد، 03 سبتمبر 2023 03:35 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة