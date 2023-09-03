الدبلومات الفنية 2023.. اليوم آخر مواعيد التقدم لاختبار القدرات بموقع التنسيق

كتب محمد صبحى

يغلق موقع التنسيق الإلكتروني، اليوم الأحد باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات ، هي كليات الفنون الجميلة "عمارة – فنون" بجامعات (حلوان – الإسكندرية – المنيا – جنوب الوادي بالأقصر "فنون" فقط) وكليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – بنها – بني سويف – دمياط - طنطا).

وتمثلت خطوات تسجيل الطالب لحجز موعد اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق الالكتروني:

- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق www.tansik.digital.gov.eg ثم إلى صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات وذلك باستخدام الآتي :

رقم الجلوس والرقم السري لطلاب المدارس الفنية الصناعية .

كود التنسيق والرقم السري لطلاب دبلوم المعاهد الفنية (الصناعية) .

- ستظهر بيانات الطالب والتي تتضمن (رقم الجلوس - اسم الطالب)، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الالكتروني الخاصة بالطالب.

- تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة والكليات وأماكن أداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة.

- يقوم الطالب باختيار نوع القدرات وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلي الكلية لإجراء الاختبار.

- عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.