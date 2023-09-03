اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 سبتمبر 2023 10:41 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

الجيزة: محور عمرو بن العاص ينقل الحركة من الدائرى الشمالى للجنوبى فى دقائق

الأحد، 03 سبتمبر 2023 09:41 ص
الجيزة: محور عمرو بن العاص ينقل الحركة من الدائرى الشمالى للجنوبى فى دقائق محور عمرو بن العاص
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" صورة توضح حجم العمل بمشروع محور عمرو بن العاص الحر، الذي يربط بين القوس الجنوبي للطريق الدائرى (بمنطقة تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالي للطريق الدائري (بمنطقة منشأة البكارى)، وذلك بقطاع الهرم وترسا.
 
وعلقت المحافظة على الصورة: "جاء ليخترق الكثافات المرورية بمناطق الهرم وفيصل.. ينقل الحركة من الدائري الشمالي إلى الدائري الجنوبي في دقائق.. محور عمرو بن العاص.. المحور العملاق.. قريبا يري النور".
 
وأوضحت المحافظة من خلال الصورة مسار المحور للقادم والمتجه إلى دائري المنشية وصفط، والقادم والمتجه إلى ترسا والمريوطية، إلى جانب مطلع ومنزل المحور بشارع الهرم.
 
يُذكر أن محور عمرو بن العاص ينفذ بطول 4,5 كم، وعرض 12 حارة مرورية، كما يشمل إنشاء كوبرى علوي بعرض 21,5 متر (3 حارات مرورية بكل اتجاه)، وأعمال ربط مع الطريق الدائرى، ومحور المريوطية، والشوارع الرئيسية بإجمالي أطوال كباري 4,9 كم.
 
ويستهدف المحور الجديد ربط القوس الشمالي والجنوبي للطريق الدائري وتقليل زمن الرحلات بين شرق وغرب مدينة الجيزة، وتخفيف الضغط المرورى على شوارع الهرم وفيصل، حيث يتقاطع مع منتصف شارعى الهرم وفيصل، ويمر بشارع المطبعة، كما يتقاطع مع شوارع (العروبة - الثلاثينى - محمد أنور السادات "ترسا سابقاً").
 
 
محور عمرو بن العاص
محور عمرو بن العاص

 


محور عمرو بن العاص

شارع الهرم

فيصل

الدائري

المريوطية

الجيزة

شارع ترسا



الموضوعات المتعلقة

محور عمرو بن العاص.. شريان مرورى جديد يدخل الخدمة قريبا فى الجيزة (فيديو)

السبت، 02 سبتمبر 2023 05:25 م

الجيزة: افتتاح محور عمرو بن العاص من الدائرى الجنوبى حتى شارع الهرم آخر سبتمبر

السبت، 02 سبتمبر 2023 11:14 ص

هتوصل الدائرى فى دقيقة.. محور عمرو بن العاص الجديد يقترب من دخول الخدمة.. انتهاء إنشاءات مطلع ومنزل المحور وسط شارع الهرم.. وإنشاء مطلع ومنزل للقادم من ترسا.. ومحافظة الجيزة: تطوير القطاعات الواقعة أسفل المحور

السبت، 02 سبتمبر 2023 07:00 ص

محافظ الجيزة يعاين أعمال تطوير الطرق الواقعة أسفل محور عمرو بن العاص

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 02:45 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة