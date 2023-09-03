الجنايات تقضى بالسجن 10 سنوات لمتهم فى قضية "خلية الزيتون"

كتب إيهاب المهندس

قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم لاتهامه مع أخرين لاتهامهما مع آخرين سبق الحكم عليهم بالانضمام لخلية إرهابية بالزيتون.

ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.