اليوم السابع
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الجامعة العربية تعقد اجتماعا تحضيريا للقمة العربية الأفريقية الخامسة

الأحد، 03 سبتمبر 2023 03:04 م
الجامعة العربية تعقد اجتماعا تحضيريا للقمة العربية الأفريقية الخامسة الجامعة العربية
بيشوى رمزى

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عقدت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة التحضيرية الثالثة بين الأمانة العامة ومفوضية الاتحاد الأفريقي ودولة الضيافة، وهي المملكة العربية السعودية؛ وذلك للتحضير للقمة العربية الافريقية الخامسة المقرر عقدها يوم 11 نوفمبر المقبل بالرياض.

وشهد الاجتماع مشاورات بين الأمانة العامة ومفوضية الاتحاد الأفريقي والمملكة العربية السعودية للوقوف على التحضيرات اللوجستية والإعداد الجيد للقمة، كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وموضوع الدورة الخامسة للقمة العربية الأفريقية، بالإضافة الى الأنشطة والفعاليات والاجتماعات الرئيسية التي على صلة بالدورة الخامسة للقمة العربية الأفريقية. 


الجامعة العربية

مفوضية الاتحاد الإفريقى

القمة العربية الإفريقية



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