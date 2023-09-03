التعليم: استخدام الذكاء الاصطناعى فى شرح التجارب العلمية بالمناهج الدراسية

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد المقرر أن ينطلق 30 سبتمبر المقبل تسعى الوزارة إلى تحقيق أكبر استفادة من المناهج الدراسية للمساهمة فى بناء الوصول الى التعلم المستمر القائم على إكساب الطالب المهارات المطلوبة وتحقيق نواتج التعلم، مشددة على ضرورة الإبداع فى أسلوب الشرح، واستخدام الذكاء الإصطناعي و"الواقع المعزز" فى تنفيذ تجارب المواد العلمية، من خلال المحتوى الرقمى الذى يتم تنفيذه عبر المنصات التعليمية بمشاركة أكفأ المعلمين.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر المقبل إلى الخميس 25 يناير 2024 .