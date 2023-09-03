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التضامن: صرف معاشات سبتمبر من فروع بنك ناصر

الأحد، 03 سبتمبر 2023 01:00 م
التضامن: صرف معاشات سبتمبر من فروع بنك ناصر صرف معاشات - ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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تصرف وزارة التضامن الاجتماعي معاشات سبتمبر اليوم الأحد من فروع بنك ناصر الاجتماعي.  
 
ونص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019،  فى باب تأمين الإصابة، على أنه إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره، يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك، ويصرف هذا التعويض للمصاب في مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم.
 
ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة، وتعتبر فى حكم الإصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها.
 
ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها، ويقدر التعويض اليومى على أساس الأجر الشهرى مقسوما على ثلاثين.

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