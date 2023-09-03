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الأوقاف: اعتماد 21 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين

الأحد، 03 سبتمبر 2023 03:57 م
الأوقاف: اعتماد 21 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين وزارة الأوقاف
كتب لؤى على

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نشرت وزارة الأوقاف أسماء الناجحين من المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من معلمي المعاهد الأزهرية ومن الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراة: من محافظة  (الشرقية ) ، وسننشر تباعًا أسماء باقي الناجحين ممن تم امتحانهم من المحافظات الأخرى ، وهم :
 
 
 
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وعلى جانب آخر، تطلق وزارة الأوقاف، الجمعة القادمة الموافقة (8/ 9/ 2023م) 10 قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة.
 
وتنطلق القوافل الدعوية فى مديريات شمال سيناء وبورسعيد وبنى سويف والسويس وسوهاج والمنيا وأسيوط والقاهرة والأقصر والدقهلية. 

وزارة الاوقاف

بند التحسين

الماجستير

خطباء المكافأة



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