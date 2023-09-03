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الأوراق والمستندات المطلوبة من الطلاب المستجدين بجامعة القاهرة

الأحد، 03 سبتمبر 2023 11:11 م
الأوراق والمستندات المطلوبة من الطلاب المستجدين بجامعة القاهرة جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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أعلن مكتب التنسيق عن بدء إرسال الكشوفات النهائية بأسماء الطلاب المقبولين بالكليات الجامعية فى العام الدراسى الجديد بتنسيق الجامعات 2023، وفى هذا الإطار يرصد " اليوم السابع" أبرز المستندات المطلوبة من الطلاب المستجدين المقبولين والمرشحين بكليات جامعة القاهرة:-
 
1-  أصل شهادة الثانوية العامة + عدد 2 صورة منها
2- أصل شهادة الميلاد حديثة + عدد 2 صورة منها
3- عدد 6 صور شخصية حديثة للطالب
4- عدد 2 صورة من بطاقة الترشيح
5- عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومى الخاصة بالطالب.
6- صورة بطاقة ولى الأمر.
 
 
ويستطيع الطلاب التوجه إلى الكليات المرشحين لها بالمستندات والأوراق المطلوبة للتقدم بعد طباعة بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الإلكترونى.

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