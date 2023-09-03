الأوراق والمستندات المطلوبة من الطلاب المستجدين بجامعة القاهرة

كتب محمد صبحى

أعلن مكتب التنسيق عن بدء إرسال الكشوفات النهائية بأسماء الطلاب المقبولين بالكليات الجامعية فى العام الدراسى الجديد بتنسيق الجامعات 2023، وفى هذا الإطار يرصد " اليوم السابع" أبرز المستندات المطلوبة من الطلاب المستجدين المقبولين والمرشحين بكليات جامعة القاهرة:-

1- أصل شهادة الثانوية العامة + عدد 2 صورة منها

2- أصل شهادة الميلاد حديثة + عدد 2 صورة منها

3- عدد 6 صور شخصية حديثة للطالب

4- عدد 2 صورة من بطاقة الترشيح

5- عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومى الخاصة بالطالب.

6- صورة بطاقة ولى الأمر.

ويستطيع الطلاب التوجه إلى الكليات المرشحين لها بالمستندات والأوراق المطلوبة للتقدم بعد طباعة بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الإلكترونى.