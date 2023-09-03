اليوم السابع
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الأمن العام يضبط هاربا من 410 سنين سجنا

الأحد، 03 سبتمبر 2023 11:21 ص
الأمن العام يضبط هاربا من 410 سنين سجنا ضبط هارب_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية في ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية) والمحكوم عليه بالإعدام فى إحدى القضايا، وضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق) والمحكوم عليه بالسجن المؤبد فى إحدى القضايا.

وأسفرت الجهود عن ضبط ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ) هارب من تنفيذ عدد (80) حُكم "مستأنف - جزئى" بإجمالى مدد حبس بلغت 47 سنة ، وكفالات مالية، وضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة قفط بقنا) هارب من تنفيذ عدد (89) حُكم "مستأنف - جزئى" بإجمالى مدد حبس بلغت 37 سنة، وكفالات مالية، وضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية) هارب من تنفيذ عدد (56) حُكم "مستأنف - جزئى" بإجمالى مدد حبس بلغت 8 سنوات ، وكفالات مالية.

وتمكنت الجهود من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ) هارب من تنفيذ عدد (51) حُكم "مستأنف - جزئى" بإجمالى مدد حبس بلغت 14سنة ، وكفالات مالية، وضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) هارب من تنفيذ عدد (165) حُكم "مستأنف - جزئى" بإجمالى مدد حبس بلغت 145 سنة، وكفالات مالية، وضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) هارب من تنفيذ عدد (52) حُكم "مستأنف - جزئى" بإجمالى مدد حبس بلغت 27 سنة ، وكفالات مالية.

وأثمرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) هارب من تنفيذ حكم بالسجن المؤبد فـى إحدى القضايا ، وضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة) هارب من تنفيذ عدد (71) حُكم "مستأنف - جزئى" بإجمالى مدد حبس بلغت 59 سنة، وكفالات مالية، وضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط) هارب من تنفيذ عدد (945) حُكم حبس "جزئى" بإجمالى مدد حبس بلغت 110 سنة ، وكفالات مالية.

ونجحت الجهود في ضبط (مالك مصنع - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة) محكوم عليه بالحبس (412 سنة وكفالات مالية فى 258 حُكم "مستأنف، جزئى")، وضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة جهينة بسوهاج) محكوم عليه بالحبس (23 سنة وكفالات مالية فى 57 حُكم "مستأنف ، جزئى")، وضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ)  محكوم عليه بالسجن المؤبد فى إحدى القضايا.


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