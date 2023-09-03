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الأجواء حارة.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة فى الظل بجميع الأنحاء

الأحد، 03 سبتمبر 2023 11:24 ص
الأجواء حارة.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة فى الظل بجميع الأنحاء حالة الطقس- ارشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن طقس اليوم حار نهارا على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. 
 
وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، كشف هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الحرارة العظمى المتوقعة اليوم ( فى الظل ) على مناطق الجمهورية تأتى كما يلي:
 
🔸القاهرة الكبرى والوجه البحرى 33 درجة مئوية 
🔸السواحل الشمالية 31 درجة مئوية 
🔸جنوب سيناء 38 درجة مئوية 
🔸شمال الصعيد 35  درجة مئوية 
🔸جنوب الصعيد 41 درجة مئوية 
 
 
ويشهد اليوم الجمعة، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة ، ليسود طقس حار  رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية ، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .
 
كما يشهد اليوم ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء ، وشبورة مائية صباحا من الساعة 4 : 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
 
يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

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