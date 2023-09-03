وذكرت شبكة (سكاي نيوز) الإخبارية - في نشرتها الإنجليزية السبت - أن عمر المشتبه بهما 21 و22 عاماً وتم احتجازهما بعد "عملية بحث في منطقة بورتاداون /السبت/".



وأضافت الشبكة أن الاعتقالات جزء من تحقيق أجهزة الأمن في أيرلندا الشمالية في الجرائم المرتبطة بانتهاك حرية المعلومات.

وأوضحت أن الأمر يتعلق على ما يبدو بـ "نشر أسماء 10 آلاف ضابط وموظف عن طريق الخطأ"، مشيرة إلى أن هذه الاعتقالات ليست الأولى في هذا الشأن.