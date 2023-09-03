استشارى تغذية: قشور الفاكهة والخضراوات كلها أسرار وفوائد

كتبت مروة محمود الياس

ثمرة الفاكهة أو الخضار التى نأملها ونستمتع بمذاقها الجميل، قد ينسينا فى بعض الأحيان أن القشرة المغلفة لها، هى أيضًا لها دور وفائدة.

السر والفائدة فى القشرة لا تتخلص منها

الدكتورة صفاء توفيق استشارى التغذية، ورئيس الجمعية المصرية للتغذية، أوضحت خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ثمرة الفاكهة أو الخضار، فى حد ذاتها، تحتوى على نسبة متزنة من الفيتامينات والعناصر وغيرها مما يحتاج الجسم، كل حسب نوعها وطبيعتها.

احتفظ بقشرة الخيار والتفاح والكمثرى

وأضافت "صفاء" أن البعض يغفل عن أن بعض القشور لبعض الفاكهة والخضراوات الصالحة للتناول، تحتوى على فوائد عظيمة قد تفوق بعض الأحيان فوائد الثمرة ذاتها، مثل قشور الخيار والتفاح، قشور الكمثرى، والبطاطا، والطماطم.

تعزز المناعة وتقى من السرطان

لذا تنصح استشارى التغذية بعدم التخلص من مثل تلك القشور، خاصة أنها مفيدة وتحتوى على نسبة الثمرة الأكبر من الألياف الغذائية، والمعادن والفيتامينات، ما يساعد على حركية الأمعاء بشكل سليم وزيادة الشعور بالامتلاء والشبع لدى نتناولها، فضلاً عن أن قشور الفاكهة والخضراوات، قد تساعد -وفقا لدكتورة صفاء- علي وقاية الجهاز الهضمى من الأمراض والسرطانات، كذلك تعزز من مناعة جسم الإنسان وتزويدها وتقويها، فيصبح أقل عرضة للإصابة بالمرض.

وتشير الدكتور صفاء توفيق إلى ضرورة أن نهتم بغسيل الفاكهة والخضراوات بشكل جيد جدًا، خاصة إذا أردنا تناول قشرتها أيضًا، فعلى الأقل لابد من نقع الخضراوات وكذا ثمرات الفاكهة فى ماء به القليل من الخل أو بدون، لمدة عشر دقائق، وبعدها نتركها تحت الماء الجارى ونجففها ونتناولها.