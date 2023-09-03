اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 سبتمبر 2023 11:59 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

إيطاليا تؤكد التزامها بتحقيق نمو اقتصادى 1% خلال 2023

الأحد، 03 سبتمبر 2023 11:00 م
إيطاليا تؤكد التزامها بتحقيق نمو اقتصادى 1% خلال 2023 وزير اقتصاد ايطاليا
أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الاقتصاد الإيطالي، جانكارلو جورجيتي، الأحد، إن إيطاليا ما زال بوسعها تحقيق نمو اقتصادي بنسبة واحد بالمئة هذا العام على الرغم من تراجع الإنتاج المسجل في الربع الثاني.

وأظهرت بيانات صادرة، الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي تقلص 0.4 بالمئة في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول وانكمش قطاع التصنيع في أغسطس لخامس شهر. ونما الناتج المحلي الإجمالي 0.6 بالمئة على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

وقال جورجيتي في منتدى اقتصادي في تشيرنوبيو بإيطاليا "تخطط الحكومة للإبقاء على توقعات (نمو) واحد بالمئة في 2023، لكن المتغيرات الخارجية المحتومة تغير الوضع تماما".

ويقول خبراء اقتصاديون إن هدف النمو البالغ 1.5 بالمئة الذي وضعته إيطاليا للعام المقبل يواجه مصاعب متزايدة بسبب رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم الذي يعرقل النشاط الاقتصادي.

وحددت الحكومة في أبريل هدف عجز الميزانية عند 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام وعند 3.7 بالمئة في 2024.

 


ايطاليا

الاقتصا الإيطالى

جانكارلو جورجيتي

اخبار العالم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة