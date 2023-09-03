اليوم السابع
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إعلام أوكرانى: دوى انفجار ضخم يهز أوديسا

الأحد، 03 سبتمبر 2023 04:09 ص
إعلام أوكرانى: دوى انفجار ضخم يهز أوديسا الحرب فى اوكرانيا
أحمد علوى

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أفادت وسائل إعلام أوكرانية، فجر اليوم الأحد، عن سماع دوي انفجار قوي هز مدينة أوديسا غربي البلاد، وذلك بعد تفعيل صافرات الإنذار في المقاطعة.

وكتبت صحيفة "زيركالو نديلي" الأوكرانية: "دوي انفجار قوي في أوديسا".

ووفقا لبيانات خريطة التنبيه الجوي عبر الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، اعتبارا من 01:05، تم إعلان تنبيه جوي في مقاطعة أوديسا.

وبحسب الخرائط، دوت صفارات الإنذار في مقاطعة نيكولايف عند الساعة 00:50، وفي مقاطعة أوديسا عند الساعة 01:05، أما في الأجزاء التي لا تزال تسيطر عليها قوات كييف في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون دوت صفارات الإنذار مرتين على التوالي في المرة الأولى عند الساعة 22:56 من مساء 2 سبتمبر والثانية (فجر اليوم) عند الساعة 00:49.

وبحسب قنوات الرصد الأوكرانية على "تلغرام"، فقد تم تسجيل ثلاثة انفجارات على الأقل في أوديسا، ومن المتوقع أن طائرات "غيران-2" المسيرة استهدفت منشآت عسكرية في المنطقة المجاورة للميناء.

ويشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمّل السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية المسؤولية عنه.

 


اوكرانيا

الحرب الروسية

مدينة اوديسا

الحرب الأوكرانية



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