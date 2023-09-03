اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إضرابات هوليود تكبد ولاية كاليفورنيا الأمريكية خسائر تصل إلى 5 مليارات دولار

الأحد، 03 سبتمبر 2023 10:51 ص
إضرابات هوليود تكبد ولاية كاليفورنيا الأمريكية خسائر تصل إلى 5 مليارات دولار إضراب هوليود - أرشيفية
أ ش أ

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كبدت إضرابات هوليوود اقتصاد ولاية كاليفورنيا خسائر وصلت إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار، بعد حوالي أربعة أشهر من اعتصام كتاب السيناريو.

وقال كبير الاستراتيجيين العالميين في معهد ميلكن كيفن كلودن، في تصريحات أوردتها قناة الحرة الأمريكية، اليوم الأحد :"إنه من المتوقع أن ترتفع خسائر اقتصاد ولاية كاليفورنيا، خلال الأسابيع المقبلة، خاصة بعد تعثر جولة جديدة من المفاوضات بين نقابة الكتاب الأمريكية وكبرى استديوهات الإنتاج". 

وأضاف أن "الإضراب المشترك، والذي يعد الأول من نوعه منذ 60 عاما، تسبب في توقف معظم إنتاجات هوليوود؛ ما أحدث تأثيرا على مختلف الصناعات الأخرى المرتبطة بالمجال، مثل متعهدي الطعام وعمال النظافة والسائقين وشركات التأجير وغيرها من الشركات الصغيرة".

وأشار إلى أن كل هؤلاء الأشخاص المختلفين الذين يقدمون خدمات دعم تساهم في استمرارية الإنتاج فى هوليوود، قد توقفوا عن العمل تماما".

يذكر أن إضراب كتاب السيناريو بدأ في مايو الماضي بعد عدم توصل الجانبين إلى اتفاق حول التعويضات والحد الأدنى لعدد الكتاب في أي عمل والمدفوعات في عصر منصات البث عبر الإنترنت.


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