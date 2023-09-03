إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز المنيا، بسبب انفجار الإطار الأمامي تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا اخطارا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي الجديد أمام مركز المنيا نتيحة انفجار الإطار الأمامي .

وأسفر الحادث في إصابة 6 أشخاص وهم محمد على أبوزيد 34 سنة ومحمد محمود الجاوي 52 ستة، وابراهيم محمد محمود 13 سنة ومها محمد محمود 25 سنة والبتول يوسف فتحي عامين وامال ابراهيم عامر 54 سنة مقيمون جميعا بمحافظتي الغربية وقنا .

وتم نقل المصابين لمستشفى المنيا العام للعلاج والتحفظ على المركبة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.