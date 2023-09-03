إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات بالعمرانية

كتب بهجت أبو ضيف

نشبت مشاجرة بين 3 أشخاص بمنطقة العمرانية نتيجة خلافات بينهم ما أسفر عن إصابتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة يفيد نشوب مشاجرة بمنطقة العمرانية، بإجراء التحريات تبين أن خلافا أدى لنشوب مشاجرة بينهم، تطور إلى مشاجرة مما أسفر عن إصابتهم بجروح، وتم التحفظ على طرفي المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما وتحرر المحضر اللازم لتتولى النيابة المختصة التحقيق.