اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 سبتمبر 2023 11:16 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات بالعمرانية

الأحد، 03 سبتمبر 2023 10:13 ص
إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات بالعمرانية مشاجرة- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشبت مشاجرة بين 3 أشخاص بمنطقة العمرانية نتيجة خلافات بينهم ما أسفر عن إصابتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة يفيد نشوب مشاجرة بمنطقة العمرانية، بإجراء التحريات تبين أن خلافا أدى لنشوب مشاجرة بينهم، تطور إلى مشاجرة  مما أسفر عن إصابتهم بجروح، وتم التحفظ على طرفي المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما وتحرر المحضر اللازم لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

مشاجرة

مشاجرة بالعمرانية

امن الجيزة

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة