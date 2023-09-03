إسقاط مسيرتين أوكرانيتين في مقاطعة كورسك الروسية

أحمد علوى

أعلن حاكم مقاطعة كورسك، رومان ستاروفويت، أن أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية رصدت وأسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فى منطقتى ريلسكى وسودجانسكى بالمقاطعة.

إسقاط مسيرتين أوكرانيتين فى مقاطعة كورسك الروسية الدفاعات الجوية الروسية تسقط 4 مسيرات أوكرانية فى هجوم إرهابى فوق موسكو وبريانسك.

وكتب ستاروفويت على قناته فى "تلجرام": "تم رصد وتحييد طائرتين مسيرتين فى المناطق الحدودية للمقاطعة: بالقرب من بلدة كوزينو فى منطقة ريلسكى، وليس بعيدا عن قرية غورنال فى سودجانسكي".

وأضاف: "تم اكتشاف المسيرتين الأوكرانيتين باستخدام أنظمة الحرب الإلكترونية وتم إسقاطهما بواسطة بأسلحة مضادة للطائرات المسيرة. ولم تقع إصابات أو أضرار".

وقال أن القوات الأوكرانية أطلقت النار أيضا على بلدة تيتكينو فى منطقة غلوشكوفسكى ثلاث مرات، ولم يسجل وقوع إصابات أو أضرار.

وكثفت القوات الأوكرانية فى الفترة الأخيرة هجماتها بواسطة الطائرات المسيرة، فى محاولة لاستهداف المنشآت الحيوية الروسية والمناطق المدنية وتشكيل خطر على الجبهة الداخلية الروسية.

وفى أغسطس الماضى، حاولت قوات كييف مهاجمة مجمع "موسكو سيتي" الاقتصادى فى العاصمة الروسية موسكو بالمسيرات أكثر من مرة، ودمر الدفاع الجوى الروسى طائرة مسيّرة سقط حطامها فى منطقة إكسبوسنتر المجاورة للمجمع وألحق أضرارا بواجهة المبانى، كما تم إسقاط طائرتين أخريين فى 10 أغسطس استهدفت المنطقة ذاتها.