اليوم السابع
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إخلاء محطة قطارات كييفسكي فى موسكو بعد أنباء عن وجود قنبلة بداخلها

الأحد، 03 سبتمبر 2023 01:16 ص
إخلاء محطة قطارات كييفسكي فى موسكو بعد أنباء عن وجود قنبلة بداخلها الشرطة الروسية
أحمد علوى

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أعلنت خدمات الطوارئ الروسية، عن إخلاء محطة كييفسكي للسكة الحديدية في العاصمة موسكو بعد أنباء عن وجود قنبلة بداخل المحطة.

وقال مصدر في خدمات الطوارئ لوكالة "تاس": "كانت هناك رسالة بشأن تهديد بحدوث انفجار في محطة كييفسكي للسكة الحديدية في موسكو. ولأغراض أمنية، تجري عملية إخلاء". وأضاف أن المختصين وصلوا إلى المحطة على الفور ويعملون على فحص المعلومات.

والمحطة هي إحدى محطات السكك الحديدية التسعة في العاصمة الروسية، كما أنها محطة السكك الحديدية الوحيدة في موسكو التي تتمتع بواجهة على نهر "موسكفا".

وتقع المحطة في ساحة أوروبا، في بداية شارع بولشايا دوروغوميلوفسكايا بمنطقة دوروغوميلوفو في موسكو، وتقع محطة مترو موسكو في مكان قريب.

وكما يوحي الاسم نفسه، اعتادت المحطة على تسيير رحلات منتظمة إلى كييف، كما كانت هناك رحلات منتظمة منها إلى بلغراد، وزغرب، وفارنا، وبوخارست، وصوفيا، ونيش (مدينة في صربيا)، وبودابست، وبراغ، وفيينا، والبندقية أيضا، ومنذ 15-20 سنة، تم إلغاء كل هذه القطارات، ونقل بعضها إلى خطوط محطة السكة الحديدية "بيلاروسكي" المجاورة.

 

 


روسيا

الطوارئ الروسية

محطة كييفسكى

موسكو



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