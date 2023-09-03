إحالة أوراق عامل بمحل نظارات للمفتي لقتله عمته وزوجها لسرقتهما في الإسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة السادسة والثلاثون، إحالة أوراق المتهم " م.م.ح" عامل بمحل نظارات، إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه فى موضوع الدعوى، وحددت جلسة اليوم الثالث من دور الانعقاد فى شهر نوفمبر القادم، للنطق بالحكم.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 5430 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة محربك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة محربك بورد بلاغ بالعثور على جثتى لسيدة وزوجها، داخل الشقة محل سكنهم، بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة محرم بك، أنه على اثر تلقى بلاغا بالعثور على جثة كل من " ن.ح.ح" ربة منزل و" ع.ع.ا" زوجها، داخل شقتهم، حيث توصلت التحريات لقيام المتهم "م.م.ح" عامل بمحل نظارات، بارتكاب الواقعة، بأن توجه لمسكنها حال كونه نجل شقيق المجنى عليها الاولى، التى سمحت له بالدلوف وحال استضافتها له وتوجهت لإعداد مشروب، فتوجه المتهم لغرفة مجاورة ابتغاء السرقة، فتحصل على حافظة نقودها، وتزامنت لحظة تحصله على مبلغ مالى مع خروجها من المطبخ، وما أن شاهدته سارقا إياها حاولت الاستغاثة، وعقب توجها إلى باب الشقة تحصل المتهم على عصا نحاسية ووجه إلى رأسها ضربتين أسقطها أرضا وحال خروج المجنى عليه الثانى زوجها لاستبيان الأمر من غرفته، فقام المتهم بإلقائه على السرير وأمسك بحبل تصادف وجوده داخل الغرفة ولفه على عنقة وخنق إياه حتى فاضت روحه، ثم عاد ولف على عنق المجنى عليها الأولى عمته، سلك تليفون للتأكد من أنها فارقت الحياة، وتحصل على مشغولاتها الذهبية من يدها، وكذلك سرقة هاتفها المحمول، وتركهما وفر هاربا؛ وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت قرارها بإحالة أوراقه إلى فضيلة مفتى الجمهورية.