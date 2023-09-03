أيرلندا تعرب عن استعدادها لإعادة بناء مدينة ماريوبول الأوكرانية

أ ش أ

أعربت أيرلندا عن استعدادها لدعم سكان ،ماريوبول الذين أجبروا على الفرار من منازلهم وسط الحرب الروسية ومساعدة أوكرانيا فى إعادة الإعمار المستقبلى للمدينة الساحلية الاستراتيجية على ساحل بحر آزوف.

وقال مجلس مدينة ماريوبول - فى منشور على تليجرام، نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية السبت - إن "أيرلندا مستعدة لدعم شعب ماريوبول. وقد وافق رئيس بلدية ماريوبول، فاديم بويشينكو، على ذلك فى اجتماع مع سفيرة أيرلندا لدى أوكرانيا، تيريز هيلي. وناقش الطرفان التعاون بهدف دعم أسر ماريوبول النازحة وإعادة إعمار المدينة".



وناقش رئيس البلدية مع السفيرة سبل دعم سكان ماريوبول النازحين وإمكانية انضمام أيرلندا إلى برامج الدعم لأطفال المدارس المحلية.



وبالإضافة إلى ذلك، فإن أيرلندا مستعدة لتبادل التجارب والخبرات التى ستساعد السلطات على تطوير نموذج اقتصادى جديد لماريوبول، وتفتخر أيرلندا بخبرتها المتقدمة فى التحول الاقتصادى وتطوير الصناعات الجديدة.



يذكر أن الحرب تسبب فى كارثة إنسانية كبيرة فى ماريوبول ودمر القصف الروسى ما يقرب من 90% من المدينة. وتأثرت إمدادات الكهرباء والمياه والغاز ويزعم أن الروس يقومون بهدم المبانى السكنية المتضررة لإخفاء الأدلة على جرائمهم - على حد قول يوكرينفورم.