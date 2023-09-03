أوكرانيا: تدمير 22 طائرة بدون طيار فوق منطقة أوديسا

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن بيان القوات القول "تم إطلاق ما مجموعه 25 قذيفة وهاجمت المناطق الجنوبية في منطقة أوديسا".

ووفقا للبيان، تم إسقاط 22 طائرة بدون طيار معادية من قبل وحدات القوات الجوية بالتعاون مع عناصر أخرى من قوات الدفاع الأوكرانية.

وعلى صعيد متصل، أفادت الإدارة العسكرية الإقليمية في سومي الأوكرانية اليوم بأن القوات الروسية هاجمت 8 تجمعات سكنية في المنطقة مما أدى إلى إصابة 6 مدنيين.

ونقلت (يوكرينفورم) الأوكرانية عن بيان الإدارة القول "إن القوات الروسية أطلقت النار على المناطق الحدودية في منطقة سومي 19 مرة وعلى وجه الخصوص، استهدف الروس مدينة سيريدينا-بودا بقذائف الهاون، مما أدى إلى إصابة اثنين من المدنيين".

كما أسفر القصف الروسي بالمدفعية عن 10 انفجارات، ما أدى إلى مقتل أحد أفراد قوات حفظ النظام وإصابة أربعة مدنيين ولحقت أضرار بمنزلين منفصلين وسيارة.

وهاجم الروس المدينة بطائرات مسيرة وتأثر مبنى شركة المرافق العامة السابقة نتيجة الانفجار.

بشكل عام، تم تسجيل 105 انفجارات في مجتمعات منطقة سومي، مثل زنوب-نوفهورودسكي، وإسمان، وسيريدينا-بودا، وخوتين، وبيلوبيليا، ودروزبا، وكراسنوبيليا، ونوفا سلوبودا.