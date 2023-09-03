أوقاف الجيزة والمنوفية وقنا تكرم الأطفال المتميزين المشاركين بالبرنامج الصيفي

كتب: محمد الأحمدى

أقامت مديرية أوقاف الجيزة احتفالية كبرى لتكريم الأطفال المتميزين المشاركين بالبرنامج الصيفي للطفل، بمسجد الشرقي بسقيل التابع لإدارة أوقاف أوسيم، بحضور الدكتور/ السيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة، ويأتى ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالنشء، وإيمانها بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، والتربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية.

وأقامت احتفالية أيضا بمسجد عبد العزيز العلي التابع لإدارة أوقاف بولاق الدكرور بالجيزة، بحضور الدكتور أحمد أبو طالب مسئول الثقافة والإرشاد بالمديرية، والشيخ أيمن محمود مدير إدارة أوقاف بولاق الدكرور والسادة المفتشين والأئمة، والواعظة رحمة رشاد.

وأقامت مديرية أوقاف المنوفية احتفالية بمسجد سيدي عز الدين - تلا، بحضور الشيخ/ ياسر غانم مدير إدارة أوقاف تلا، وأقامت مديرية أوقاف قنا احتفالية بمسجد حيدر التابع لإدارة أوقاف الغربي بهجورة، بحضور الشيخ/ أحمد الرفاعي مدير الإدارة، والشيخ/ سيد عبد الراضي إمام وخطيب المسجد.

وأكد عدد من أولياء الأمور أن البرنامج الصيفي للطفل حجر الأساس في بناء الوعي الرشيد، وأن الطفل هو الثروة الحقيقية لأي أمة، وأن ثقافة الطفل هي اللبنة الأولى لثقافة الإنسان والمجتمع، وأن تكنولوجيا المعلومات أحد أهم وسائل تربية الطفل.