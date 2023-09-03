اليوم السابع
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أسعار الذهب اليوم الأحد تسجل 2220 جنيها للجرام عيار 21

الأحد، 03 سبتمبر 2023 01:30 م
أسعار الذهب اليوم الأحد تسجل 2220 جنيها للجرام عيار 21 ذهب - صورة أرشيفيىة
كتب ــ إسلام سعيد

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ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الأحد، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الذهب في مصر والبورصة العالمية حيث سجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 2220 جنيها للجرام.
 
أسعار الذهب اليوم:
عيار 24 يسجل 2537 جنيها.
عيار 21 يسجل 2220 جنيها.
عيار 18 يسجل 1903 جنيهات.
الجنيه الذهب 17760 جنيها.
 

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

واجه الذهب مقاومة فنية حول مناطق المستوى 1950 دولار للأونصة، ليتوقف ارتفاع الذهب ويعود إلى التذبذب فوق المستوى 1940 دولار للأونصة في انتظار بيانات تقرير الوظائف اليوم والذي يعد حافز قوي لتحريك الذهب في أي من الاتجاهيين على حسب البيانات. 

على الرغم من التعافي الأخير في أسعار الذهب إلا أن الهبوط لا يزال هو المسيطر بشكل عام، ويحتاج الذهب إلى زخم صعود يدفعه إلى الاستقرار فوق منطقة 1975 – 1980 دولار للأونصة حتى يثبت أقدامه ويستمر في الصعود. 
أما في حالة الهبوط فقد نشهد تراجعات قوية كون الاتجاه الهابط هو المسيطر حالياً، وستكون أمام الذهب محطات في الهبوط عند منطقة المستوى 1930 دولار للأونصة ومن بعده منطقة المستوى 1910 دولار للأونصة، ثم المستوى النفسي 1900 دولار للأونصة. 
 
وبالنسبة لأسعار الذهب محلياً فتستمر في التداول فوق 2200 جنيه للجرام عيار 21 في محاولات مستمر لكسر هذا المستوى، والذي قد يفتح الباب لمزيد من الهبوط واستهداف منطقة 2150 – 2155 جنيه للجرام، ومن بعدها 2130 جنيه للجرام. 
 
 

الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم

أسعار الجنيه الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب



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