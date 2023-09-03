أخبار مصر.. الزمالك يعلن رسميا فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادى غدا

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان اللجنة المُكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة عماد البناني، اليوم الأحد، فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادى غدا الاثنين.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الأجواء حارة.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة فى الظل بجميع الأنحاء
غلق 26 يوليو من أعلى نفق وادى النيل حتى كوبرى لبنان.. تفاصيل التحويلات المرورية
التعليم: استخدام الذكاء الاصطناعى فى شرح التجارب العلمية بالمناهج الدراسية
تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. 60% حدا أدنى للحاصلين على ثانوى تجاري وصناعى
الصحة: خريطة لحصر المتخلفين عن التطعيم حتى 5 سنوات ضمن مبادرة 100 يوم صحة
الدبلومات الفنية 2023.. اليوم آخر مواعيد التقدم لاختبار القدرات بموقع التنسيق
الغرفة التجارية: 40% تراجعا فى أسعار الأعلاف و17% هبوطا فى الدواجن
كشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، تراجع أسعار طن الأعلاف والردة من مستويات 11500 جنيه الشهر الماضي إلى 8200 جنيه هذا الشهر بنسبة هبوط تصل 40% بسبب الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف.
انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد حار على السواحل الشمالية معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
تقارير سعودية: محمد صلاح وراموس فى جدة غداً للتوقيع رسمياً للاتحاد
سلطت تقارير إعلامية سعودية الضوء على إتمام صفقة انتقال محمد صلاح لصفوف اتحاد جدة السعودي، بعدما تقدم النادى السعودي بعرض تلو الآخر للتعاقد مع الفرعون مع رفض مسئولى الريدز.
ونشرت قناة "الرياضية" السعودية مقطعا مصورا للإعلامي السعودي عبد الله خوقير الذي أكد أن نجم منتخب مصر سيودع غداً ليفربول، وسيكون فى جدة برفقة سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان السابق غداً.
الزمالك يعلن رسمياً فتح باب الترشح لانتخابات النادى غداً
نشرت اللجنة المُكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة عماد البناني، اليوم الأحد، إعلاناً رسمياً بإحدى الصحف القوية، للكشف عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادى غدا الاثنين.
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