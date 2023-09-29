27.9 مليار جنيه عائدات قناة السويس فى يوليو الماضى

كتب: مدحت عادل

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عائدات قناة السويس شهدت ارتفاعا في شهر يوليو الماضى، حيث بلغت قيمة العائدات نحو 27.9 مليار جنيه، ارتفاعا من 26.7 مليار جنيه في شهر يونيه السابق له بزيادة بلغت نحو 800 مليون جنيه.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن عائدات قناة السويس في يوليو من العام الماضي 2022 بلغت نحو 13.3 مليار جنيه، وهو ما يعنى أن عائدات يوليو الماضي ارتفعت عن نفس الشهر من العام الماضي بنحو 14.6 مليار جنيه.

وسجلت إيرادات قناة السويس إيرادات بلغت 9.4 مليار دولار بنهاية العام المالي 2022-2023، وتعتبر هي الأعلى في تاريخ القناة، علما بأن عدد السفن التي مرت بالقناة خلال العام المالي الماضي بلغ نحو 25837 سفينة.

ويشير تطور البيانات إلى أن الإيرادات بلغت 5.37 مليار دولار عام 2013/2014، ثم 5.36 مليار دولار عام 2014/ 2015 بنسبة انخفاض قدرها 0.1%، و 5.1 مليار دولار عام 2015/ 2016 بنسبة انخفاض قدرها 4.5%، بالإضافة إلى 4.9مليار دولار عام 2016/2017 بنسبة انخفاض قدرها 3.4%.

وسجلت الإيرادات نحو 5.7 مليار دولار عام 2017/ 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 15.4%، و5.7 مليار دولار عام 2018/ 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 0.4%، و5.8 مليار دولار عام 2019/ 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1.3% ، و 5.9 مليار دولار عام 2020/ 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 1.8%، و7 مليارات دولار خلال عام 2021/ 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 18.4% ( رقم قياسي).