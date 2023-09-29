2689 مدرسة تستعد لاستقبال 156683 طالبا وطالبة العام الجديد فى القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أنهت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، كافة الاستعدادات الخاصة ببدء استقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد 2023 – 2024، بمدارس المحافظة، حيث تم التأكد من جاهزية كافة المدارس وكذلك نسبة توزيع الكتب الدراسية على الإدارات بعد توريدها من مخزن المديرية تمهيدا لتوزيعها على الطلاب خلال أول أيام العام الدراسي الجديد، وكذلك التنسيق مع الجهات المختلفة لرفع تراكمات القمامة القريبة من المدارس، وكذلك المشاركة بفاعيلة في مبادرة زراعة 100 مليون شجرة بنطاق المدارس.

في البداية قال عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إنه تم متابعة كافة الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024م، والتي من المقرر انطلاقها أول أكتوبر القادم، مؤكداً على أهمية الانتهاء من إعداد الجداول وتوزيع الأدوار والمهام الإشرافية وتكثيف أعمال النظافة داخل المدارس وفى محيطها وإزالة الإشغالات لسهولة دخول الطُلاب بالتعاون مع الوحدات المحلية، وذلك بحسب الخطة التي تم إعدادها، بهدف توفير أجواء صحية آمنة للتلاميذ وضمن خطة الدولة الشاملة في هذا المجال، مع أهمية توجيه المعلمين ومديري المدارس بحضور طابور الصباح وتحية العلم، وتفعيل دور الإذاعة المدرسية في توصيل المعلومات الصحيحة للتلاميذ بطريقة سهلة ومُيسرة، مشيراً إلى ضرورة غرس قيم الولاء والانتماء في نفوس الطلاب.

وأوضح المحافظ، أنه تم التأكيد على الالتزام التام بتنفيذ خطة متابعة المدارس ميدانياً على مدار الفصل الدراسي بصفة عامة وخلال الأسابيع الأولى من الدراسة بصفة خاصة لضمان انتظام العملية التعليمية، من خلال توجيه فرق عمل من الإدارات المعنية بالمحافظة والوحدات المحلية لمتابعة سير العملية التعليمية وإعداد تقارير بملاحظات ونتائج الزيارات للعمل على تلافيها وتوفير الحلول لها، بجانب خطة المُتابعة الميدانية والتي تتضمن المرور على المدارس ومتابعتها من كافة النواحي وتذليل أي صعوبات قد تواجه سير العملية التعليمية، مع التأكيد على نظافة المدارس ودورات المياه حفاظاً على صحة الطُلاب.

وأكدَّ "الهجان"، على ضرورة استغلال المساحات داخل وخارج المدارس وزراعتها بالأشجار المُثمرة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة، لما لها من منافع بيئية كثيرة كون زراعة الأشجار تُقلل من آثار تغير المناخً، منوهاً بضرورة خلق بيئة نقية للطُلاب مع توعيتهم بالاهتمام بالزراعات الخضراء ومواجهة التلوث وتغيُرات المناخ وأهمية تجميل المدارس، مُوجهاً بتصميم لافتات داخل المدارس وتنظيم الندوات والمحاضرات والمعارض المختلفة للتوعية بقضية تغيرات المناخ.

وأشارَّ المحافظ، إلى أهمية التعريف بالقنوات والمنصات التعليمية والإعلان عنها فى مكان واضح داخل كل مدرسة على مستوى المحافظة ككُل، لتعظيم الاستفادة بما تُتيحه من مواد تعليمية، بجانب وضع حصص المشاهدة في الجدول المدرسي، بالإضافة إلى التأكيد على إدارات المدارس بتفعيل دور الأنشطة الطُلابية في المجالات الرياضية والثقافية والفنية التي تهدُف إلى صقل مواهب النشء وتنمية مهاراتهم.

وبدورها قالت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، إن المديرية قد أتمت استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد من خلال إعداد وتنفيذ خطة متكاملة والتي تضمنت الانتهاء من كافة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس قبل بدء العام الدراسي بوقت كافي، مع صيانة الديسكات وإعادة تدويرها بكاف المراحل، وكذلك إعادة تسكين الطلاب الذين تم إصدار قرارات إزالة لمدارسهم ونقلُهم لمدارس أُخرى، وأيضا استلام الكتب من المطابع والمخازن التابعة للوزارة وتم تسليمها للإدارات التعليمية ومنها للمدارس التابعة لها حيث وصلت النسبة العامة لتسليم الكتب الدراسية إلى 80% من نسبة التسليم، وجاري استكمال التسليم حسب خطة استلام الكُتب من مخازن الوزارة.

وتابعت، أنه تم تشكيل لجنة الأزمات والكوارث لكل إدارة تعليمية وكذلك المدارس التابع لها، والتنبيه على الإدارات التعليمية والمدارس بالتعاون الكامل مع المُبادرات الرئاسية الخاصة بصحة الطُلاب وإزالة أي معوقات في هذا الشأن، وتشكيل لجان من الإدارات التعليمية لمتابعة النباتات والأشجار التي تم توزيعها من خلال المُبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر".

وأشارت، إلى جاهزية المدارس لاستقبال 1.566.83 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة، بإجمالي عدد فصول 31.366 فصل، في 2689 مدرسة، بإجمالي معلمين وإداريين 84061، في مختلف المراحل التعليمية من التعليم الأساسي والتعليم الإعدادي والثانوي العام والتعليم الفني (الزراعي والتجاري والصناعي) على مستوى المحافظة.



الفصول التعليمية



المدارس تستعد لاستقبال الطلاب



جانب من مدارس القليوبية



جاهزية الفصول التعليمية



زيادة المساحات الخضراء بالمدارس



زيادة المساحات الخضراء



مدارس القليوبية تستعد لاستقبال الطلاب



مدارس القليوبية مستعدة لاستقبال الطلاب