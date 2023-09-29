اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 سبتمبر 2023 06:08 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

2630 متحدثا بجلسات الحوار الوطنى بمرحلته الأولى وأكثر من 1500 مقترح

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 06:00 ص
2630 متحدثا بجلسات الحوار الوطنى بمرحلته الأولى وأكثر من 1500 مقترح إنفوجراف عن الحوار الوطنى
كتب محمد السيد الشاذلى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد إنفوجراف صادر عن إدارة الحوار الوطنى، أرقام وإحصائيات الحوار في المرحلة الأولى، جاء فيه أن إجمالي عدد الجلسات 90 جلسة، وأن إجمالى ساعات العمل 347 ساعة، وأن إجمالى المتحدثين أكثر من 2630 متحدثا، وأعداد المقترحات أكثر من 1500 مقترح.

كما رصد الإنفوجراف إحصائيات عمل الأمانة الفنية للحوار الوطنى، موضحا أن عدد أعضاء الأمانة الفنية 70 شابا وشابة، وأن عدد ساعات العمل لكل فرد أكثر من 7 آلاف ساعة، وأن متوسط عدد ساعات العمل اليومية 18 ساعة يوميا.

وأشار إلى أن عدد ساعات عمل مجلس الأمناء تجاوز 300 ساعة لكل عضو من أصل 20 عضوا بمجلس الأمناء، موضحا أن المرحلة الأولى شهدت 74 جلسة عامة و16 جلسة مغلقة.


 

 


الحوار الوطنى

مجلس أمناء الحوار الوطنى

الأمانة الفنية للحوار الوطنى

اخبار مصر

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

مواعيد الانتخابات الرئاسية تتوافق مع الدستور.. سياسيون: الجدول الزمنى المعلن من الهيئة الوطنية يتفق مع المواعيد الدستورية ويلبى مطالباتنا فى الحوار الوطنى.. والسباق الرئاسى يتم تحت إشراف قضائى بجميع مراحله

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 10:00 م

انتخابات الرئاسة فى مواعيدها الدستورية المنصوصة.. سياسيون: يلزم ببدء الإجراءات قبل انتهاء مدة الفترة الحالية بـ120 يوما والمقررة 2 إبريل.. يؤكدون: الإشراف القضائى يتوافق مع مطالبات الحوار الوطنى والقوى السياسية

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 09:00 م

مقرر "أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى": المشروعات القومية كلمة السر فى صمود الاقتصاد

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 08:23 م

عضو أمناء الحوار الوطنى: أناشد المواطنين بالمشاركة فى انتخابات الرئاسة..فيديو

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 05:13 م

محمود فوزي: الحوار الوطني أوصى بخروج الهيئة العامة للثروة المعدنية من تبعية البترول

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 12:47 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة