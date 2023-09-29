240 مدرسة فنية وأساسية بكفر الشيخ تستعد لاستقبال الطلاب غدًا

كفر الشيخ- محمد سليمان

استعدت مدارس محافظة كفر الشيخ لاستقبال الطلاب في أول أيام العام الدراسي 2023-2024م، بـ240 مدرسة، ما بين مدارس تعليم فني أو مدارس تعمل بنظام الفترتين للتعليم الأساسي، وتم تعقيم وتطهير الفصول وحجرات المعامل والمكتبات ودورات المياه، والطرقات، وتم توزيع الجداول على المعلمين، والإعلان عنها في أماكن واضحة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وسوف تستقبل 240 مدرسة "تعليم فني، ومدارس ذات الفترتين" بمحافظة كفر الشيخ، غدا السبت، الموافق 30 سبتمبر 2023، طلاب الصفوف الأولى فقط، " الأول الابتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوي عام وفني ب 240 مدرسة، في حين ستفتح جميع المدارس وعددها 2298 مدرسة بقرى ومدن محافظة كفر الشيخ أبوابها لاستقبال الطلاب، يوم الأحد، في ظل متابعة وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي.

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن مديري الإدارات التعلمية،و لجان المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية تابعت الاستعدادات لبدء العام الدراسي 2023-2024، والتأكد من تطهير وتعقيم الفصول ودورات المياه، وممارسة الانشطة، ومتابعة الحصص الدراسية.

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه تم الانتهاء من استعدادات المدارس لاستقبال الطلاب، وإعداد الجدول المدرسي، وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس، مشدداً على ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة، والتأكيد على العمل بكل جهد على مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية, وبذل كافة الجهود للقضاء عليها، وحظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أية مسميات من الطلاب أو أولياء أمورهم.

وأكد عبدالله، أن الطلاب الذين تستقبلهم المدارس في أول يوم دراسي، طلاب الصفوف الأولى فقط سواء غد السبت ب 240 مدرسة، أو بعد غد الأحد ب 2298 مدرسة، على أن يتم حضور جميع الطلاب بكل الصفوف والمراحل يوم الإثنين المقبل.