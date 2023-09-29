23 مدرسة جديدة تدخل الخدمة العام الدراسى الجديد بالمنيا.. تفاصيل

المنيا-حسن عبد الغفار

استعدادات مكثفة لاستقبال طلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة، حيث تشهد اسواق الملابس والزى المدرسى رواجا كبيرا خلال هذه الايام، خاصة على معارض اهلا مدارس التى تم افتتاحها امام المواطنين، باسعار مخفضة، التى تعمل على توفير الزى المدرسى، والادوات المدرسية.

وترفع المدارس درجة الاستعداد القصوى لاستقبال العام الدراسى الجديد، حيث تم توزيع جميع الكتب الدراسية على جميع الإدارات التعليمية، تمهيدا لتوزيعها على المدارس ووصولها للطلاب مع أول يوم دراسى، والمرور على كافة المدراس، للمتابعة المستمرة لأعمال الصيانة الدورية، بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية.

قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أن العام الدراسى الجديد يشهد دخول 23 مدرسة جديدة للخدمة بإجمالى 368 فصلاً دراسياً بجميع مراكز المحافظة، ليصل إجمالى المدارس إلى 3251 مدرسة لاستقبال مليون و499 ألف طالب، وهناك توجيهات لرؤساء المراكز ومديرى الإدارات التعليمية وهيئة الأبنية التعليمية والجهات المعنية بالمرور الميدانى لمراجعة جميع أعمال الصيانات والإصلاحات من أعمال إنارة ودورات المياه والتأكد من تغطية جميع البالوعات وسلامة أسوار المدارس وزجاج النوافذ وأسلاك الكهرباء والنظافة العامة مع ضرورة التأكد من توافر طفايات الحريق والعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء عقب انتهاء اليوم الدراسى ومنع تواجد الباعة الجائلين ورفع الإشغالات بمحيط المدارس أولاً بأول حرصاً على صحة وسلامة الطلاب.

واكد المحافظ على جميع الادارات التعليمية بضرورة تسليم الطلاب جميع الكتب الدراسية دون الالتزام بسداد المصروفات الدراسية، وإعداد خطة كاملة لتوزيع المعلمين بما يضمن سد العجز بمختلف التخصصات قبل بدء الدراسة كذلك سد أى عجز فى الأثاث والمقاعد بجميع المدارس.

وقال حمدى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن 23 مدرسة جديدة جاهزة لدخول الخدمة العام الدراسى الجديد 2023/2024 وتضم مدرسة البياضية الاعدادية الثانوية ـ مدرسة تندة الابتدائية الحديثة ـ مدرسة الثانوية العسكرية بنين) بملوى، (مدرسة ال يوسف الإعدادية الثانوية ـ مدرسة عزبة مفتاح تعليم أساسى ـ مدرسة ابو بريدعة تعليم اساسى ـ مدرسة طهنا الجبل تعليم أساسى ـ مدرسة عزبة التل تعليم اساسى ـ مدرسة مرزوق الغزالى تعليم أساسى ـ مدرسة الوحدة الابتدائية مدرسة الشرفا تعليم أساسى ـ مدرسة مشيط تعليم أساسى ـ مدرسة صفط الشرقية تعليم أساسى ـ مدرسة عبد الجابر على الإعدادية ) بالمنيا، ( مدرسة الشيخ فضل ب ـ عبد اللطيف حسين عبد العال تعليم أساسى ـ الشيخ فضل الثانوية ) ببنى مزار، ( مدرسة السلام الاعدادية ـ مدرسة اطسا تعليم اساسى الجديدة) بسمالوط، (مدرسة حلوة الثانوية بمطاى، مدرسة المرحوم جمال عبد المجيد موسى تعليم اساسى ) العدوة، مدرسة حسين الشافعى تعليم أساسى ـ مدرسة العباسية تعليم اساسى بمغاغة، ليصل بذلك إجمالى المدارس على مستوى مراكز وقرى المحافظة 3251 مدرسة لاستقبال ما يقرب من مليون و499 ألف طالب.

وأوضح المهندس محى عبد الرحمن مدير عام الهيئة العامة للأبنية التعليمية، أن الـ23 مدرسة التى ستدخل الخدمة جاءت ما بين 8 مدارس إنشاء جديد و5 مدارس توسعة و6 مدارس إحلال كلى، واحلال جزئى لـ3 مدارس وكذلك تعلية مدرسة بقرية الشرفا.

وقال مدير عام الهيئة العامة للابنية التعليمية أنه تم الانتهاء من 96 مدرسة بالقرى التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" منذ انطلاق المبادرة وتجرى أعمال الصيانة فى 13 مدرسة أخرى، والتى تشهدها مراكز ديرمواس وملوى وابوقرقاص، ومغاغة والعدوة، وتجرى فى 192قرية و757تابع لتلك القرى، بتكلفة اجمالية 30مليار جنية.



حياة كريمة بالمنيا



حياة كريمة بمنشاة المغالقة ملوى



مدرسة حياة كريمة