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وزير العمل يفتتح الإثنين ملتقى توظيف يوفر 9220 فرصة عمل بالإسكندرية

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 09:44 ص
وزير العمل يفتتح الإثنين ملتقى توظيف يوفر 9220 فرصة عمل بالإسكندرية وزير العمل حسن شحاتة
كتبت آية دعبس

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يفتتح وزير العمل حسن شحاتة صباح يوم الاثنين المقبل الموافق 2 أكتوبر 2023 ،ملتقى توظيف يوفر 9220 فرصة عمل، وتسليم 141 عقد عمل لذوي همم، وتوزيع جوائز على المتفوقين من خريجي دورات التدريب المهني بالمراكز الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة  بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،ومشاركة 31 شركة خاصة ..

وبحسب تصريحات وكيل مديرية العمل بالمحافظة محمد كمال  اليوم الجمعة،سوف يتابع" الوزير" خلال جولته،عملية استخراج  كعب عمل إليكتروني لأول مرة ،في إطار تنفيذ خطة "الوزارة"نحو التحول الرقمي،والاستفادة من "التكنولوجيا" في الخدمات المقدمة للمواطن، مضيفا أن الوزير شحاتة سوف يشهد أيضا فيلما تسجيليا عن الدور الذي تقوم به مديرية عمل الأسكندرية في خدمة المواطن، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وإدارة أحد الفنادق لتوفير فرص عمل لذوي همم  ،في إطار خطة الوزارة لتعيين تلك الفئة ودمجهم في سوق العمل ،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،كما سيشهد  الوزير فقرة للارشاد المهني وطرق توعية الشباب بعملية التقديم في الوظائف والإجراءات المطلوبة،وسيتفقد معرض لمنتجات مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة ..

 

ودعا وكيل المديرية ،شباب محافظة الأسكندرية إلى سرعة الدخول على الرابط الاليكتروني المخصص للتقديم وهو:https://mom.manpower.gov.eg/Personal/Register/Index   ويمكن الدخول على رابط هذا الفيديو لشرح طريقة التقديم والإختيار :https://youtu.be/8OemhkOF-bM  وكذلك دعاهم  للحضور يوم الملتقى ومعهم كافة المستندات المطلوبه من صور للبطاقة الشخصية وشهادة التخرج ،والموقف من التجنيد.


وزارة العمل

ملتقى توظيف

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فرص عمل بالأسكندرية



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