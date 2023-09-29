مقتل وإصابة 12 شخصا في تفجير انتحاري داخل مقهى بالعاصمة الصومالية

فجر شخص انتحاري نفسه في مقهى شعبي بمديرية "هولوداغ" في العاصمة الصومالية مقديشو .
وقال المتحدث باسم الشرطة صادق آدم دوديشو، لوكالة الأنباء الصومالية، إن انتحارياً فجر نفسه في مقهى شعبي، وأسفر الانفجار عن مقتل 6 بينهم الانتحاري، واصابة 6 آخرين.
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فجر شخص انتحاري نفسه في مقهى شعبي بمديرية "هولوداغ" في العاصمة الصومالية مقديشو .
وقال المتحدث باسم الشرطة صادق آدم دوديشو، لوكالة الأنباء الصومالية، إن انتحارياً فجر نفسه في مقهى شعبي، وأسفر الانفجار عن مقتل 6 بينهم الانتحاري، واصابة 6 آخرين.
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