مقتل وإصابة 12 شخصا في تفجير انتحاري داخل مقهى بالعاصمة الصومالية

وكالات

فجر شخص انتحاري نفسه في مقهى شعبي بمديرية "هولوداغ" في العاصمة الصومالية مقديشو .

وقال المتحدث باسم الشرطة صادق آدم دوديشو، لوكالة الأنباء الصومالية، إن انتحارياً فجر نفسه في مقهى شعبي، وأسفر الانفجار عن مقتل 6 بينهم الانتحاري، واصابة 6 آخرين.