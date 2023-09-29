اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 سبتمبر 2023 02:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

معدل البطالة في اليابان يستقر عند 2.7% فى أغسطس

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 02:02 م
معدل البطالة في اليابان يستقر عند 2.7% فى أغسطس اليابان
أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أظهرت بيانات حكومية الجمعة أن معدل البطالة في اليابان استقر عند 2.7 بالمئة في أغسطس مقارنة مع الشهر السابق.

يأتي معدل البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية بالمقارنة مع متوسط توقعات اقتصاديين عند 2.6 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات الجمعة أن التضخم الأساسي في العاصمة اليابانية تباطأ في سبتمبر للشهر الثالث على التوالي ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض تكاليف الوقود، مما يشير إلى أن ضغوط زيادة التكلفة بدأت تبلغ ذروتها في تخفيف التعافي الاقتصادي الهش.

لكن بيانات منفصلة أظهرت استقرار إنتاج المصانع في أغسطس، في علامة على أن الشركات تشعر بالضغط من ضعف الطلب العالمي ومؤشرات ضعف في الاقتصاد الصيني.

وأظهر مسح حكومي صدر الجمعة أيضًا تدهور معنويات المستهلكين في سبتمبر، حيث لم تشهد العديد من الأسر بعد زيادة في الأجور بما يكفي لتعويض ارتفاع تكاليف المعيشة.

ويقول المحللون إن مجموعة البيانات تؤكد التحدي الذي يواجهه بنك اليابان في تحديد مدى السرعة التي يمكنه بها التخلص التدريجي من برامج التحفيز الضخمة، دون خنق النمو.

 

 


اليابان

البطالة في اليابان

الاقتصاد اللبناني

اخبار لبنان



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة