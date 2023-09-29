معدل البطالة في اليابان يستقر عند 2.7% فى أغسطس

أحمد علوى

أظهرت بيانات حكومية الجمعة أن معدل البطالة في اليابان استقر عند 2.7 بالمئة في أغسطس مقارنة مع الشهر السابق.

يأتي معدل البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية بالمقارنة مع متوسط توقعات اقتصاديين عند 2.6 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات الجمعة أن التضخم الأساسي في العاصمة اليابانية تباطأ في سبتمبر للشهر الثالث على التوالي ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض تكاليف الوقود، مما يشير إلى أن ضغوط زيادة التكلفة بدأت تبلغ ذروتها في تخفيف التعافي الاقتصادي الهش.

لكن بيانات منفصلة أظهرت استقرار إنتاج المصانع في أغسطس، في علامة على أن الشركات تشعر بالضغط من ضعف الطلب العالمي ومؤشرات ضعف في الاقتصاد الصيني.

وأظهر مسح حكومي صدر الجمعة أيضًا تدهور معنويات المستهلكين في سبتمبر، حيث لم تشهد العديد من الأسر بعد زيادة في الأجور بما يكفي لتعويض ارتفاع تكاليف المعيشة.

ويقول المحللون إن مجموعة البيانات تؤكد التحدي الذي يواجهه بنك اليابان في تحديد مدى السرعة التي يمكنه بها التخلص التدريجي من برامج التحفيز الضخمة، دون خنق النمو.